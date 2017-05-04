В Ростов привезут подлинники Дали и цифровые копии Айвазовского

Posted 4 мая 2017, 15:30
Published 4 мая 2017, 15:30
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
"Подлинники Дали на выставке будут представлены двумя циклами: Biblia Sacra и "Далинианские лошади". Это действительно оригиналы. Всего мы привезли около 100 графических работ художника", - говорит он.
Мультимедийные копии картин Айвазовского из музеев России и Армении еще продолжают оцифровывать. Часть из них - порядка 200 работ на выставку в Ростове привез директор компании "Арттехнология" Евгений Гудов.
По его словам, смотреть на цифровые копии россиянам интереснее. "Прежде мы каждую из картин отщелкали по 16-20 раз в сверхшироком разрешении. Сделать некоторые полотна "ожившими" мы не можем до сих пор, потому что это очень кропотливая работа. Весит каждый такой файл порядка 2-3 гигабайт ", - отмечает он.
Выставка пройдет с 5 по 15 мая.