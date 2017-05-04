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Posted 4 мая 2017, 15:30

Published 4 мая 2017, 15:30

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

В Ростов привезут подлинники Дали и цифровые копии Айвазовского

4 мая 2017, 15:30
Свыше 100 подлинных работ известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали и порядка 200 оцифрованных копий полотен Ивана Айвазовского впервые покажут в городе Ростове-на-Дону, сообщил совладелец PS Gallery Павел Башмаков.

"Подлинники Дали на выставке будут представлены двумя циклами: Biblia Sacra и "Далинианские лошади". Это действительно оригиналы. Всего мы привезли около 100 графических работ художника", - говорит он.

Мультимедийные копии картин Айвазовского из музеев России и Армении еще продолжают оцифровывать. Часть из них - порядка 200 работ на выставку в Ростове привез директор компании "Арттехнология" Евгений Гудов.

По его словам, смотреть на цифровые копии россиянам интереснее. "Прежде мы каждую из картин отщелкали по 16-20 раз в сверхшироком разрешении. Сделать некоторые полотна "ожившими" мы не можем до сих пор, потому что это очень кропотливая работа. Весит каждый такой файл порядка 2-3 гигабайт ", - отмечает он.

Выставка пройдет с 5 по 15 мая.

А вы пойдёте на выставку?
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