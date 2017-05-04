В Ростов привезут подлинники Дали и цифровые копии Айвазовского

По его словам, смотреть на цифровые копии россиянам интереснее. "Прежде мы каждую из картин отщелкали по 16-20 раз в сверхшироком разрешении. Сделать некоторые полотна "ожившими" мы не можем до сих пор, потому что это очень кропотливая работа. Весит каждый такой файл порядка 2-3 гигабайт ", - отмечает он.