В Ростовской области на птицефабриках усилят ветконтроль

Posted 4 мая 2017, 13:30
Published 4 мая 2017, 13:30
Modified 11 сентября 2022, 08:39
Updated 11 сентября 2022, 08:39
"При этом региональная ветслужба усилит надзор за оформлением документов на птиц, мясо и яйца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в регионе сохраняется тревожная ситуация с африканской чумой свиней, нодулярным дерматитом и бешенством.
Напомним, в апреле выявили четыре очага гриппа птиц в Октябрьском районе. Заболевание нашли на предприятии "Евродон". В этой зоне пришлось ликвидировать птиц.
Также будет проводиться вакцинация. Напомним, грипп птиц в "Евродоне" также находили в конце прошедшего года.
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