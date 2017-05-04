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Posted 4 мая 2017, 13:30

Published 4 мая 2017, 13:30

Modified 11 сентября 2022, 08:39

Updated 11 сентября 2022, 08:39

В Ростовской области на птицефабриках усилят ветконтроль

4 мая 2017, 13:30
В Ростовской области на птицефабриках будет усилен ветеринарно-санитарный контроль после обнаружения птичьего гриппа, информирует в четверг правительство региона.

"При этом региональная ветслужба усилит надзор за оформлением документов на птиц, мясо и яйца", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в регионе сохраняется тревожная ситуация с африканской чумой свиней, нодулярным дерматитом и бешенством.

Напомним, в апреле выявили четыре очага гриппа птиц в Октябрьском районе. Заболевание нашли на предприятии "Евродон". В этой зоне пришлось ликвидировать птиц.

Также будет проводиться вакцинация. Напомним, грипп птиц в "Евродоне" также находили в конце прошедшего года.

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