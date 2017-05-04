За первый квартал 2017 г в Ростовской области подорожали молоко и яйца

Posted 4 мая 2017, 15:06
Published 4 мая 2017, 15:06
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Рост цен произошел на молоко и молокопродукты, яйца, а также картофель, все свежие овощи, яблоки и виноград", – сообщила она.
Это привело к увеличению прожиточного минимума на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2016 года, пояснила спикер.
"Прожиточный минимум в 1 квартале вырос на 211,7 рублей и составил около 9,6 тысяч рублей на душу населения", – добавила она.
Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины, а также данных территориального органа федеральной государственной службы статистики по Ростовской области и индексов потребительских цен по группам товаров и услуг, заключила Елисеева.