За первый квартал 2017 г в Ростовской области подорожали молоко и яйца

В Ростовской области за первые три месяца 2017 года выросли цены на яйца и молоко, рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

"Рост цен произошел на молоко и молокопродукты, яйца, а также картофель, все свежие овощи, яблоки и виноград", – сообщила она. Это привело к увеличению прожиточного минимума на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2016 года, пояснила спикер. "Прожиточный минимум в 1 квартале вырос на 211,7 рублей и составил около 9,6 тысяч рублей на душу населения", – добавила она. Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины, а также данных территориального органа федеральной государственной службы статистики по Ростовской области и индексов потребительских цен по группам товаров и услуг, заключила Елисеева. Как вы считаете, справделив ли размер прожиточного минимума? Вполне. На эти деньги можно прожить Чтобы выжить, нужно хотя бы тысяч 15 в месяц Минимум должен быть не менее 20 тысяч рублей Проголосовать Проголосовало: 0 чел.