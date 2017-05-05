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Posted 5 мая 2017, 15:27

Published 5 мая 2017, 15:27

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Спортивные клубы Ростова недополучают бюджетных средств на развитие

5 мая 2017, 15:27
Спортивные клубы по смешанному боевому единоборству (ММА) в Ростовской области вынуждены развиваться, почти не получая бюджетного финансирования, рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Пять имеющихся клубов сейчас развивают этот вид спорта, практически не получая финансирования из бюджета Ростовской области. Наше основное финансирование направлено на олимпийские виды спорта, а ММА – на сегодняшний день вид спорта не олимпийский", – пояснил он.

При этом одной из задач является привлечение максимального количества жителей Ростова и области к спорту, а ММА благодаря своей популярности позволяет решать эту задачу, заключил спикер.

Чемпионат России по ММА пройдет 10 и 11 мая в ростовском Дворце Спорта.

Как вы считаете, стоит ли включать ММА в перечень олимпийских видов спорта?
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