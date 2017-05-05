Спортивные клубы Ростова недополучают бюджетных средств на развитие

Posted 5 мая 2017, 15:27
Published 5 мая 2017, 15:27
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Пять имеющихся клубов сейчас развивают этот вид спорта, практически не получая финансирования из бюджета Ростовской области. Наше основное финансирование направлено на олимпийские виды спорта, а ММА – на сегодняшний день вид спорта не олимпийский", – пояснил он.
При этом одной из задач является привлечение максимального количества жителей Ростова и области к спорту, а ММА благодаря своей популярности позволяет решать эту задачу, заключил спикер.
Чемпионат России по ММА пройдет 10 и 11 мая в ростовском Дворце Спорта.