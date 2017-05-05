Спортивные клубы Ростова недополучают бюджетных средств на развитие

"Пять имеющихся клубов сейчас развивают этот вид спорта, практически не получая финансирования из бюджета Ростовской области. Наше основное финансирование направлено на олимпийские виды спорта, а ММА – на сегодняшний день вид спорта не олимпийский", – пояснил он.