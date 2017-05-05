Жители Ростова увидят 9 Мая 9 разных салютов

Фейерверки покажут в нескольких цветовых вариациях – желтой, серебристой, голубой, синей, бело-зеленой, красно-зеленой и красно-белой.Отмечается, что салют будет состоять из 30 залпов с промежутками между выстрелами в 30 секунд.