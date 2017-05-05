Жители Ростова увидят 9 Мая 9 разных салютов

Posted 5 мая 2017, 10:29
Published 5 мая 2017, 10:29
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"В небо над Ростовом взовьются залпы салютов "Вега" нескольких разновидностей, "Волна", "Подсолнух", "Ассоль" и "Ассоль-хамелеон"", - сказано в сообщении.
Фейерверки покажут в нескольких цветовых вариациях – желтой, серебристой, голубой, синей, бело-зеленой, красно-зеленой и красно-белой.Отмечается, что салют будет состоять из 30 залпов с промежутками между выстрелами в 30 секунд.
Напомним, 9 Мая салюты в честь Дня Победы силами Минобороны РФ пройдут в 10 городах Юга России.
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