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ФК "Ростов" проиграл "Арсеналу" - 1:0

6 мая 2017, 20:02
Футбольный клуб "Ростов" в субботу проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:0, сообщается на сайте ростовской команды.

В первом тайме ростовчане контролировали игру, однако забить у них не получалось. Вначале не смог забить Сердар Азмун после выхода один на один.

Далее шанс был у Александра Гацкана, но реализовать он его не смог. Александр Ерохин ударил с вратарской линии и не забил.

На 38-й минуте счет открыл "Арсенал".

Во втором периоде "Ростов" мог отыграться, но Азмун попал в перекладину. Также отличный шанс был у Гацкана на 88-й минуте, который также остался нереализованным.

При этом в игре не участвовали Александр Бухаров, Марко Симич, Владимир Гранат и Миха Мевля. Они не восстановились после травм.

Матч прошел в рамках чемпионата РФ.

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