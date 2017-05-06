ФК "Ростов" проиграл "Арсеналу" - 1:0

В первом тайме ростовчане контролировали игру, однако забить у них не получалось. Вначале не смог забить Сердар Азмун после выхода один на один.
Далее шанс был у Александра Гацкана, но реализовать он его не смог. Александр Ерохин ударил с вратарской линии и не забил.
На 38-й минуте счет открыл "Арсенал".
Во втором периоде "Ростов" мог отыграться, но Азмун попал в перекладину. Также отличный шанс был у Гацкана на 88-й минуте, который также остался нереализованным.
При этом в игре не участвовали Александр Бухаров, Марко Симич, Владимир Гранат и Миха Мевля. Они не восстановились после травм.
Матч прошел в рамках чемпионата РФ.
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