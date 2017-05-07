Гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл "Битигхайм"

Гандбольная команда "Ростов-Дон" в воскресенье одержала победу в матче над "Битигхаймом" в рамках финала кубка ЕГФ, сообщается на сайте ростовского клуба.