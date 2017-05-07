Гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл "Битигхайм"

Игра завершилась со счетом 25:28. При этом первая половина игры завершилась в пользу "Битигхайма" со счетом 16:14.
Главный тренер иностранного клуба заявил, что его шокировало то, что ростовчанкам удалось забить 14 мячей во втором тайме.
"После перерыва мои игроки действовали так, что порой я терял дар речи", - добавил тренер.
Игрок ростовского клуба Влада Бобровникова рассказала, что игра была тяжелой.
Матч состоялся в рамках финала Кубка ЕГФ. Ответная игра пройдет в Ростове 13 мая.
Ранее "Битигхайм" занял первое место в чемпионате Германии.
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