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За хулиганство во время митинга в Ростове оштрафовали одного участника

7 мая 2017, 13:27
В субботу в Ростове-на-Дону состоялся митинг в защиту политзаключенных, во время мероприятия в отношении одного из участников составлено административное дело, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Во время пикета в защиту политзаключенных, который был посвящен пятой годовщине митинга на Болотной площади, произошла небольшая потасовка. Как сообщают региональные СМИ, в результате драки пострадала активистка Ирина Зенина.

Однако в правоохранительных органах отметили, что ни о какой драке речь не идет. Женщина упала сама и повредила руку.

"В ходе проведения санкционированного мероприятия сотрудники полиции составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство", - отметил сотрудник ведомства.

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