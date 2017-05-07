За хулиганство во время митинга в Ростове оштрафовали одного участника

В субботу в Ростове-на-Дону состоялся митинг в защиту политзаключенных, во время мероприятия в отношении одного из участников составлено административное дело, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.