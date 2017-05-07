За хулиганство во время митинга в Ростове оштрафовали одного участника

Во время пикета в защиту политзаключенных, который был посвящен пятой годовщине митинга на Болотной площади, произошла небольшая потасовка. Как сообщают региональные СМИ, в результате драки пострадала активистка Ирина Зенина.
Однако в правоохранительных органах отметили, что ни о какой драке речь не идет. Женщина упала сама и повредила руку.
"В ходе проведения санкционированного мероприятия сотрудники полиции составили административный материал по статье "Мелкое хулиганство", - отметил сотрудник ведомства.