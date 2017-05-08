Под Ростовом двое неизвестных похитили трехлетнего ребенка и скрылись

"По мнению следствия, в воскресенье на улице Ленина фигуранты похитили ребенка, после чего уехали на темно-зеленом "ВАЗ-2107". У него были номера 34-го региона (Волгоградская область)", - сказано в сообщении.
Для расследования преступления была создана оперативная группа из наиболее опытных следователей. По факту похищения несовершеннолетнего завели дело. Максимальное наказание составляет 12 лет колонии.
По данным регионального УМВД РФ, на мальчике были надеты голубая рубашка и синие брюки.
Подозреваемый мужчина худощавого телосложения, у него светлые волосы и узкое лицо. На нем были надеты рубашка с короткими рукавами, брюки.
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