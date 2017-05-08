Природный механизм борьбы с вредными мутациями обнаружили ученые

"По итогам исследований, проведенных на геномах мух-дрозофил, оказалось, что особи с вредными мутациями чаще других не могут оставлять потомство", - сказано в публикации.
Под вредными понимают мутации, при которых размножение невозможно. Естественный отбор постепенно избавляется от подобных мутаций, но до настоящего времени механизм этого был неизвестен.
Таким образом, особи с вредными мутациями попросту исчезают из популяции, не имея возможности оставить потомство. Это объясняет, почему различные изменения, происходящие с генами всего живого на земле, в том числе и человека, не оказывают негативного влияния на весь вид.
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