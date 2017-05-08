В Южной Корее стартовали продажи новой модификации SsangYong G4 Rexton

В продажу поступили пятиместные и семиместные внедорожники. Покупателям предлагаются варианты с бензиновым турбированным двухлитровым двигателем мощностью 225 лошадей, а также с турбодизельным мотором объем которого составляет 2,2 литра и мощностью в 181 лошадиную силу. Комплектация с бензиновым двигателем оснащается 6-ступенчатой АКП, а модель с дизелем — 7-скоростнной робатизированной коробкой.