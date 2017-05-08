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Posted 8 мая 2017, 15:02

Published 8 мая 2017, 15:02

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Южной Корее стартовали продажи новой модификации SsangYong G4 Rexton

8 мая 2017, 15:02
На корейском рынке стартовали продажи нового SsangYong G4 Rexton, стоимость внедорожника начинается от 33,5 миллиона вон, пишет издание "Дни".

Предзаказы на обновленную модель SsangYong G4 Rexton представители автопроизводителя начали принимать в апреле, за две недели к дилерам обратились 3,5 тысячи потенциальных покупателей.

В продажу поступили пятиместные и семиместные внедорожники. Покупателям предлагаются варианты с бензиновым турбированным двухлитровым двигателем мощностью 225 лошадей, а также с турбодизельным мотором объем которого составляет 2,2 литра и мощностью в 181 лошадиную силу. Комплектация с бензиновым двигателем оснащается 6-ступенчатой АКП, а модель с дизелем7-скоростнной робатизированной коробкой.

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#Технологии#Новости
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