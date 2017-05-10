Озеленение площади Дорожных строителей обойдется Ростову в 5,7 млн

На посадку кустарников и обустройство газонов на площади Дорожных строителей в Ростове-на-Дону выделили 5,7 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

"На площади планируют посеять газонную траву на специально выделенных участках и высадить кизильник, можжевельник, барбарис, тую и другие декоративные растения", - сказано в сообщении. Отмечается, что саженцы должны быть выращены в питомнике и не иметь отклонений. Помимо стоимости посадочного материала в смету входят работы по подготовке почвы и уходу за растениями. Планировку насаждений проведут в августе, к высадке кустарников приступят в октябре. Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая. р3