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Posted 10 мая 2017, 14:57

Published 10 мая 2017, 14:57

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Озеленение площади Дорожных строителей обойдется Ростову в 5,7 млн

10 мая 2017, 14:57
На посадку кустарников и обустройство газонов на площади Дорожных строителей в Ростове-на-Дону выделили 5,7 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

"На площади планируют посеять газонную траву на специально выделенных участках и высадить кизильник, можжевельник, барбарис, тую и другие декоративные растения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что саженцы должны быть выращены в питомнике и не иметь отклонений.

Помимо стоимости посадочного материала в смету входят работы по подготовке почвы и уходу за растениями. Планировку насаждений проведут в августе, к высадке кустарников приступят в октябре.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая.

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#Экономика#Новости
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