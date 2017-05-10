Озеленение площади Дорожных строителей обойдется Ростову в 5,7 млн

Posted 10 мая 2017, 14:57
Published 10 мая 2017, 14:57
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"На площади планируют посеять газонную траву на специально выделенных участках и высадить кизильник, можжевельник, барбарис, тую и другие декоративные растения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что саженцы должны быть выращены в питомнике и не иметь отклонений.
Помимо стоимости посадочного материала в смету входят работы по подготовке почвы и уходу за растениями. Планировку насаждений проведут в августе, к высадке кустарников приступят в октябре.
Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 мая.
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