Реставрация первого многоэтажного дома в Ростове обойдется почти в 6 млн

Соотвествующий конкурс на проведение реставрационных работ был объявлен территориальным управлением федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. Средства выделены из федеральной казны.
Потенциальному подрядчику предстоит провести реставрацию парадных фасадов дома со стороны улицы Большая Садовая, переулка Семашко и улицы Шаумяна. Все работы должны быть завершены до конца текущего года. Планируется, что зданию будет предан его первоначальный эстетический вид. Это необходимо для того, чтобы объект сохранить в качестве архитектурного памятника. Стоимость работ не должна превышать 5,9 миллиона рублей.
Напомним, что дом купца Генч-Оглуева, находящийся на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Семашко, является объектом культурного наследия федерального значения. Объект был построен в 1883 г. Архитектором проекта являлся Александр Померанцев.
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