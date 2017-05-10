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Реставрация первого многоэтажного дома в Ростове обойдется почти в 6 млн

10 мая 2017, 17:07
В Ростове-на-Дону планируется провести реставрацию дома Генч-Оглуева, который считается первым многоэтажным зданием, построенным в городе, говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

Соотвествующий конкурс на проведение реставрационных работ был объявлен территориальным управлением федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. Средства выделены из федеральной казны.

Потенциальному подрядчику предстоит провести реставрацию парадных фасадов дома со стороны улицы Большая Садовая, переулка Семашко и улицы Шаумяна. Все работы должны быть завершены до конца текущего года. Планируется, что зданию будет предан его первоначальный эстетический вид. Это необходимо для того, чтобы объект сохранить в качестве архитектурного памятника. Стоимость работ не должна превышать 5,9 миллиона рублей.

Напомним, что дом купца Генч-Оглуева, находящийся на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Семашко, является объектом культурного наследия федерального значения. Объект был построен в 1883 г. Архитектором проекта являлся Александр Померанцев.

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