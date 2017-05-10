Реставрация первого многоэтажного дома в Ростове обойдется почти в 6 млн

Потенциальному подрядчику предстоит провести реставрацию парадных фасадов дома со стороны улицы Большая Садовая, переулка Семашко и улицы Шаумяна. Все работы должны быть завершены до конца текущего года. Планируется, что зданию будет предан его первоначальный эстетический вид. Это необходимо для того, чтобы объект сохранить в качестве архитектурного памятника. Стоимость работ не должна превышать 5,9 миллиона рублей.