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Школа каскадеров появится в Ростовской области

10 мая 2017, 16:51
Школу каскадеров откроют в станице Старочеркасской Ростовской области, эти сведения опубликовала администрация Аксайского района.

"В школе будут обучать верховой езде", - сказано в сообщении.

В распоряжении школы будет находиться 2 конюшни, одну из которых построят на территории Анненской крепости. Несмотря на то, что заведение в первую очередь организуют для обучения актеров со съемочной площадки, в дальнейшем планируется превратить ее в школу верховой езды для жителей региона.

Отмечается, что первого жеребца для каскадерской школы уже нашли, идут переговоры о его покупке.

Организатором школы выступил постановщик трюков и каскадер Евгений Богородский, который родился и обучался верховой езде в Ростовской области. В дальнейшем Богородский планирует организовать на территории строящегося кинокластера фестиваль по исторической джигитовке.

Напомним, в Старочеркасской начали строительство съемочной площадки для сериала Атаман.

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