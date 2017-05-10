Школа каскадеров появится в Ростовской области

"В школе будут обучать верховой езде", - сказано в сообщении.
В распоряжении школы будет находиться 2 конюшни, одну из которых построят на территории Анненской крепости. Несмотря на то, что заведение в первую очередь организуют для обучения актеров со съемочной площадки, в дальнейшем планируется превратить ее в школу верховой езды для жителей региона.
Отмечается, что первого жеребца для каскадерской школы уже нашли, идут переговоры о его покупке.
Организатором школы выступил постановщик трюков и каскадер Евгений Богородский, который родился и обучался верховой езде в Ростовской области. В дальнейшем Богородский планирует организовать на территории строящегося кинокластера фестиваль по исторической джигитовке.
Напомним, в Старочеркасской начали строительство съемочной площадки для сериала Атаман.
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