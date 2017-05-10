Школа каскадеров появится в Ростовской области

В распоряжении школы будет находиться 2 конюшни, одну из которых построят на территории Анненской крепости. Несмотря на то, что заведение в первую очередь организуют для обучения актеров со съемочной площадки, в дальнейшем планируется превратить ее в школу верховой езды для жителей региона.