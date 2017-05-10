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Posted 10 мая 2017, 11:16

Published 10 мая 2017, 11:16

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове открылся Чемпионат России по ММА

10 мая 2017, 11:16
В Ростове открылся Чемпионат России по ММА, его уровень вырос, об этом сообщил президент Федерации ММА России Федор Емельяненко.

"Борцы, занявшие первые места, поедут на чемпионат мира, вторые – на чемпионат Европы", - сообщил главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай. Он отметил, что выросло мастерство тренеров.

"В прошлом году мы взяли все золото в чемпионате Европы, поэтому подняли планку очень высоко", - сказал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко. "Только в одном весе на этих соревнованиях будут сражаться три чемпиона мира", - заметил президент Федерации ММА Ростовской области Армен Данелян.

В ростовском Дворце Спорта в среду пройдут предварительные поединки, в четверг - финальные бои Чемпионата России. В соревнованиях примут участие больше 120 победителей чемпионатов федеральных округов 2017 года.

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