В Ростове открылся Чемпионат России по ММА

Posted 10 мая 2017, 11:16
Published 10 мая 2017, 11:16
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Борцы, занявшие первые места, поедут на чемпионат мира, вторые – на чемпионат Европы", - сообщил главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай. Он отметил, что выросло мастерство тренеров.
"В прошлом году мы взяли все золото в чемпионате Европы, поэтому подняли планку очень высоко", - сказал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко. "Только в одном весе на этих соревнованиях будут сражаться три чемпиона мира", - заметил президент Федерации ММА Ростовской области Армен Данелян.
В ростовском Дворце Спорта в среду пройдут предварительные поединки, в четверг - финальные бои Чемпионата России. В соревнованиях примут участие больше 120 победителей чемпионатов федеральных округов 2017 года.