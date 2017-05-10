В Ростове открылся Чемпионат России по ММА

"В прошлом году мы взяли все золото в чемпионате Европы, поэтому подняли планку очень высоко", - сказал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко. "Только в одном весе на этих соревнованиях будут сражаться три чемпиона мира", - заметил президент Федерации ММА Ростовской области Армен Данелян.