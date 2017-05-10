Журналисты Ростова создают новости по своим постам с фейковых аккаунтов

В соцсетях 9 мая появилось сообщение от анонимного пользователя о том, что в Ростове полным ходом идет продажа георгиевских ленточек. Также ночью в среду в одной из крупных групп в сетях анонимы написали о появившемся извращенце-эксгибиционисте в городе.