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Журналисты Ростова создают новости по своим постам с фейковых аккаунтов

10 мая 2017, 13:20
В Ростове-на-Дону журналисты сами создают фейковые посты с неизвестных аккаунтов, заявил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В соцсетях 9 мая появилось сообщение от анонимного пользователя о том, что в Ростове полным ходом идет продажа георгиевских ленточек. Также ночью в среду в одной из крупных групп в сетях анонимы написали о появившемся извращенце-эксгибиционисте в городе.

"Почти все подобные сообщения не соответствуют действительности. Более того, расследования показывают, что в появлении этих псевдоновостей задействованы сами журналисты. Создавая данные посты, корреспонденты пишут ложные новости", - рассказывает источник.

Поиски авторов ложных постов приводит лишь к фейковым пользователям, которые вовсе не проживают в Ростовской области. Впоследствии выясняется, что аноним, опубликовавший тот или иной провокационный пост, является местным журналистом.

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