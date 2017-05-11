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ФК "Ростов" аккредитовали на будущий сезон, несмотря на долги

11 мая 2017, 16:12
Футбольный клуб "Ростов" получил лицензии от Российского футбольного союза и УЕФА на следующий футбольный сезон, сообщил RostovGazeta пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.

Ранее СМИ заявили о том, что ростовскую команду могут исключить из состязаний из-за долгов перед футболистами. Некоторые СМИ также предположили, что его место в борьбе за еврокубок может занять "Спартак". В пресс-службе ростовского клуба информацию об исключении команды из соревнований опровергли.

"ФК "Ростов" уже получил лицензию от РФС и УЕФА на следующий футбольный сезон", — говорит Бодылевский.

Текущий футбольный сезон команда заканчивает на шестой позиции. После 27 сыгранных матчей команда набрала 42 очка. Лидирует "Спартак" с 63 очками. Следующий матч с "Рубином" пройдет в городе Ростове-на-Дону уже в это воскресенье.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
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