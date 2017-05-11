ФК "Ростов" аккредитовали на будущий сезон, несмотря на долги

Ранее СМИ заявили о том, что ростовскую команду могут исключить из состязаний из-за долгов перед футболистами. Некоторые СМИ также предположили, что его место в борьбе за еврокубок может занять "Спартак". В пресс-службе ростовского клуба информацию об исключении команды из соревнований опровергли.