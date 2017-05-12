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Posted 12 мая 2017, 11:54

Published 12 мая 2017, 11:54

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ежедневные траты жителей ЮФО сократились в апреле на 16%

12 мая 2017, 11:54
Жители ЮФО в апреле резко сократили свои ежедневные расходы, сообщает исследовательский центр "Ромир".

Общие ежедневные расходы жителей РФ в минувшем месяце упали на 6,5% в сравнении с мартовскими показателями. А по сравнению с данными годичной давности, россияне сократили траты на ежедневные покупки на 4,9%, что говорит о том, что жители нашей страны вернулись в режим "экономии".

Традиционно в апреле аналитики фиксируют некоторое снижение потребительской активности. Одна из причинмногие россияне стремятся соблюдать Великий пост. Однако такого падения уровня ежедневных расходов не наблюдалось даже в кризисном 2015 году. Тогда снижение составило 5,8%.

При этом туже всего "затянули пояса" жители Юга России, траты которых в апреле сократились на 16,6%.

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#Экономика#Новости
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