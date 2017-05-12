Ежедневные траты жителей ЮФО сократились в апреле на 16%

Общие ежедневные расходы жителей РФ в минувшем месяце упали на 6,5% в сравнении с мартовскими показателями. А по сравнению с данными годичной давности, россияне сократили траты на ежедневные покупки на 4,9%, что говорит о том, что жители нашей страны вернулись в режим "экономии".