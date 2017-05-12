Глава ТПП считает, что компании в РФ настроены на заимствование технологий

"За прошедшие несколько лет коэффициент зависимости от технологий, разработанных в других государствах, увеличился в два раза", - отмечается в публикации.
По мнению чиновника, институты продвижения и развития технологий в РФ не смогли получить развития.
Катырин добавил, что нецелесообразно вкладывать огромные средства в развитие бизнеса, не учитывая защиту авторских прав.
"Итоги научной деятельности должны быть коммерческим продуктом. Для этого нужно соблюсти множество условий в сферах маркетинга и менеджмента. Однако в данном случае РФ отстает от ведущих стран", - сказано в сообщении.
По информации издания "Новые Известия", за последние годы было создано более 140 центров поддержки технологий. Сейчас специалисты разрабатывают стандарт оценки интеллектуальной собственности.
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