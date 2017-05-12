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Глава ТПП считает, что компании в РФ настроены на заимствование технологий

12 мая 2017, 10:05
Руководитель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, что у компаний в РФ есть настрой на заимствование существующих технологий, эти сведения предоставило агентство "Новые Известия".

"За прошедшие несколько лет коэффициент зависимости от технологий, разработанных в других государствах, увеличился в два раза", - отмечается в публикации.

По мнению чиновника, институты продвижения и развития технологий в РФ не смогли получить развития.

Катырин добавил, что нецелесообразно вкладывать огромные средства в развитие бизнеса, не учитывая защиту авторских прав.

"Итоги научной деятельности должны быть коммерческим продуктом. Для этого нужно соблюсти множество условий в сферах маркетинга и менеджмента. Однако в данном случае РФ отстает от ведущих стран", - сказано в сообщении.

По информации издания "Новые Известия", за последние годы было создано более 140 центров поддержки технологий. Сейчас специалисты разрабатывают стандарт оценки интеллектуальной собственности.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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