МВД проверяет информацию о пропаже гражданина США в Ростове

По сообщения местных СМИ, 36-летний Уильям Пол Райли прибыл из штата Мичиган в 2015 году, он собирался доехать до Донбасса, чтобы стать ополченцем. В середине мая американец доехал до столицы России, затем побывал в Волгограде на Мамаевом кургане, и в июне приехал в Ростов, где его следы и затерялись. С кредитной карты Райли сняты все деньги, а в последний раз он позвонил родным 24 июня.
Частные детективы не смогли помочь родителям пропавшего. Единственное, что удалось выяснить близким Райли, что в Донецкой Народной Республике не проживает человек с такими данными.
"Данная информация уточняется", - заявил представитель ведомства.