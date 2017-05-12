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МВД проверяет информацию о пропаже гражданина США в Ростове

12 мая 2017, 11:36
Региональная полиция проверяет информацию о пропаже в Ростове-на-Дону гражданина США Уильяма Пол Райли, который исчез в мае 2015 года, сообщил RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

По сообщения местных СМИ, 36-летний Уильям Пол Райли прибыл из штата Мичиган в 2015 году, он собирался доехать до Донбасса, чтобы стать ополченцем. В середине мая американец доехал до столицы России, затем побывал в Волгограде на Мамаевом кургане, и в июне приехал в Ростов, где его следы и затерялись. С кредитной карты Райли сняты все деньги, а в последний раз он позвонил родным 24 июня.

Частные детективы не смогли помочь родителям пропавшего. Единственное, что удалось выяснить близким Райли, что в Донецкой Народной Республике не проживает человек с такими данными.

"Данная информация уточняется", - заявил представитель ведомства.

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