МВД проверяет информацию о пропаже гражданина США в Ростове

По сообщения местных СМИ, 36-летний Уильям Пол Райли прибыл из штата Мичиган в 2015 году, он собирался доехать до Донбасса, чтобы стать ополченцем. В середине мая американец доехал до столицы России, затем побывал в Волгограде на Мамаевом кургане, и в июне приехал в Ростов, где его следы и затерялись. С кредитной карты Райли сняты все деньги, а в последний раз он позвонил родным 24 июня.