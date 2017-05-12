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Спасатели предупредили о риске затопления центра Ростова

12 мая 2017, 20:52
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди, из-за этого может подтопить несколько улиц, сообщает в пятницу управление по делам ГО и ЧС.

"В городе 14 и 15 мая ожидаются дождь и грозы. С 15 по 17 мая прогнозируются дожди и сильный ветер", - сказано в сообщении.

В зоне подтоплений находятся улица Шоссейная, Привокзальная площадь, пересечения улиц Малиновского и Всесоюзной, Стадионной и Нансена, проспекта Буденновского и Пушкинской.

Из-за непогоды возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш домовладений. Кроме того, могут упасть деревья.

Горожанам порекомендовали закрыть окна и не посещать заведения, которые расположены в зоне подтоплений.

Было организовано дежурство спасателей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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