Спасатели предупредили о риске затопления центра Ростова

"В городе 14 и 15 мая ожидаются дождь и грозы. С 15 по 17 мая прогнозируются дожди и сильный ветер", - сказано в сообщении.
В зоне подтоплений находятся улица Шоссейная, Привокзальная площадь, пересечения улиц Малиновского и Всесоюзной, Стадионной и Нансена, проспекта Буденновского и Пушкинской.
Из-за непогоды возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш домовладений. Кроме того, могут упасть деревья.
Горожанам порекомендовали закрыть окна и не посещать заведения, которые расположены в зоне подтоплений.
Было организовано дежурство спасателей.
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