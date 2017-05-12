Женщина, укравшая ребенка на Дону, закопала сына, умершего от ожогов

"Было установлено, что осенью 2016 года приемный четырехлетний сын опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Пострадавший получил ожоги ног. Женщина не стала обращаться к медспециалистам. В результате через несколько дней ребенок умер", - сказано в сообщении.