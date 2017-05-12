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Женщина, укравшая ребенка на Дону, закопала сына, умершего от ожогов

12 мая 2017, 11:05
В Волгоградской области женщина, укравшая в ростовском регионе трехлетнего ребенка, втайне закопала тело приемного сына, который умер от ожогов, сообщает управление СКР по Волгоградской области.

"Было установлено, что осенью 2016 года приемный четырехлетний сын опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Пострадавший получил ожоги ног. Женщина не стала обращаться к медспециалистам. В результате через несколько дней ребенок умер", - сказано в сообщении.

Фигурантка закопала тело. Мужу и другим детям она сказала, что ребенок пропал. Также она обвинила в этом биологическую мать.

До 8 мая близкие женщины думали, что мальчик пропал, когда играл в песочнице.

Педиатр горбольницы рассказал, что женщина игнорировала уведомления о прививках. По делу уже допросили более 50 свидетелей.

Напомним, женщина вместе с супругом украли в Морозовске ребенка. Их разыскивали более суток.

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