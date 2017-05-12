Женщина, укравшая ребенка на Дону, закопала сына, умершего от ожогов

"Было установлено, что осенью 2016 года приемный четырехлетний сын опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Пострадавший получил ожоги ног. Женщина не стала обращаться к медспециалистам. В результате через несколько дней ребенок умер", - сказано в сообщении.
Фигурантка закопала тело. Мужу и другим детям она сказала, что ребенок пропал. Также она обвинила в этом биологическую мать.
До 8 мая близкие женщины думали, что мальчик пропал, когда играл в песочнице.
Педиатр горбольницы рассказал, что женщина игнорировала уведомления о прививках. По делу уже допросили более 50 свидетелей.
Напомним, женщина вместе с супругом украли в Морозовске ребенка. Их разыскивали более суток.
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