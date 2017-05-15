Архитектора ростовского аэропорта Платов вдохновила река Дон

Posted 15 мая 2017, 12:53
Published 15 мая 2017, 12:53
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Первые два эскиза представляли собой посыл к реке Дон и изображали волны", – поделился он.
Впоследствии идея волн на крыше трансформировалась в водяную рябь на фасаде, но вариант показался архитекторам скучным, и в конечном итоге после множества различных эскизов они пришли к идее нескольких символических мостов, ассоциируемых также с рекой, перечислил Битус.
"Перед созданием Платова мы изучали другие аэропорты в части материалов отделки и ощущения, атмосферы внутри. Ведь аэропорт – это место, где приходится подолгу ждать", – рассказал Битус.
По словам архитектора, на территории около аэропорта возможно будет расположено небольшое уличное кафе, а также появятся водоемы с фонтанами и подсветкой.
В связи с постройкой Платова к ЧМ-18 старый ростовский аэропорт планируется закрыть, а площадь отвести под жилые постройки.