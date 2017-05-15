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Posted 15 мая 2017, 12:53

Published 15 мая 2017, 12:53

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Архитектора ростовского аэропорта Платов вдохновила река Дон

15 мая 2017, 12:53
Создатели ростовского аэропорта Платов черпали вдохновение в образе реки Дон, рассказал автор идеи аэропорта, архитектор лондонского бюро Twelve Architects & Masterplanners Алекс Битус.

"Первые два эскиза представляли собой посыл к реке Дон и изображали волны", – поделился он.

Впоследствии идея волн на крыше трансформировалась в водяную рябь на фасаде, но вариант показался архитекторам скучным, и в конечном итоге после множества различных эскизов они пришли к идее нескольких символических мостов, ассоциируемых также с рекой, перечислил Битус.

"Перед созданием Платова мы изучали другие аэропорты в части материалов отделки и ощущения, атмосферы внутри. Ведь аэропорт – это место, где приходится подолгу ждать", – рассказал Битус.

По словам архитектора, на территории около аэропорта возможно будет расположено небольшое уличное кафе, а также появятся водоемы с фонтанами и подсветкой.

В связи с постройкой Платова к ЧМ-18 старый ростовский аэропорт планируется закрыть, а площадь отвести под жилые постройки.

Удачный ли, по-вашему, дизайн у нового аэропорта?
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#Технологии#Новости
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