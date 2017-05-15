Архитектора ростовского аэропорта Платов вдохновила река Дон

Впоследствии идея волн на крыше трансформировалась в водяную рябь на фасаде, но вариант показался архитекторам скучным, и в конечном итоге после множества различных эскизов они пришли к идее нескольких символических мостов, ассоциируемых также с рекой, перечислил Битус.