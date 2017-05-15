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Posted 15 мая 2017,, 11:19

Published 15 мая 2017,, 11:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Ростовчане возмущены потерей посылок в сортировочном центре Ростова

15 мая 2017, 11:19
Пользователи соцсетей пожаловались на массовую задержку в доставке и утерю посылок в сортировочном центре ФГУП "Почта России" в городе Ростове-на-Дону (индекс 344960), передает корреспондент RostovGazeta.

Жители города отслеживают свои посылки по трек-номеру до сортировочного центра, далее заказы "зависают" почти на месяц. Пользователи соцсетей предположили, что задержка в доставке может быть связана с переездом почтового отделения и сокращением сотрудников.

"Это же Почта России, так что все нормально, нет повода волноваться", – пишет один из пользователей соцсетей, добавляя, что если бы посылки стали приходить вовремя, то был бы повод для тревоги.

Один из жителей города также предложил переехать в Китай, чтобы не ждать посылок в почтовом отделении.

Представитель пресс-службы регионального отделения Почты России пока не ответил на запрос RostovGazeta по этому поводу.

Ранее в редакцию обратился один из постоянных читателей, который также сообщил о пропаже дорогостоящей посылки в Ростове-на-Дону. Пресс-служба организации не ответила на запрос агентства по этому случаю.

Напомним, ранее корреспондент RostovGazeta стал свидетелем того, как в одном из почтовых отделений в Ростове жители города были вынуждены самостоятельно разбирать груды мешков с заказами в поисках своей посылки. Если же в руки попадался заказ знакомого или соседа, то сотрудники почты предлагали самим доставить его.

А вашу посылку теряли на почте?
#Общество#Новости#Опросы#Юлия Ликарчук
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