Ростовчане возмущены потерей посылок в сортировочном центре Ростова

Posted 15 мая 2017,, 11:19
Published 15 мая 2017,, 11:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Жители города отслеживают свои посылки по трек-номеру до сортировочного центра, далее заказы "зависают" почти на месяц. Пользователи соцсетей предположили, что задержка в доставке может быть связана с переездом почтового отделения и сокращением сотрудников.
"Это же Почта России, так что все нормально, нет повода волноваться", – пишет один из пользователей соцсетей, добавляя, что если бы посылки стали приходить вовремя, то был бы повод для тревоги.
Один из жителей города также предложил переехать в Китай, чтобы не ждать посылок в почтовом отделении.
Представитель пресс-службы регионального отделения Почты России пока не ответил на запрос RostovGazeta по этому поводу.
Ранее в редакцию обратился один из постоянных читателей, который также сообщил о пропаже дорогостоящей посылки в Ростове-на-Дону. Пресс-служба организации не ответила на запрос агентства по этому случаю.
Напомним, ранее корреспондент RostovGazeta стал свидетелем того, как в одном из почтовых отделений в Ростове жители города были вынуждены самостоятельно разбирать груды мешков с заказами в поисках своей посылки. Если же в руки попадался заказ знакомого или соседа, то сотрудники почты предлагали самим доставить его.