Ростовчане возмущены потерей посылок в сортировочном центре Ростова

Напомним, ранее корреспондент RostovGazeta стал свидетелем того, как в одном из почтовых отделений в Ростове жители города были вынуждены самостоятельно разбирать груды мешков с заказами в поисках своей посылки. Если же в руки попадался заказ знакомого или соседа, то сотрудники почты предлагали самим доставить его.