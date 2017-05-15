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Posted 15 мая 2017, 12:49

Published 15 мая 2017, 12:49

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовский аэропорт Платов планируют в дальнейшем расширять

15 мая 2017, 12:49
Аэропорт Платов под Ростовом проектировался с учетом возможности дальнейшего расширения, рассказал автор идеи аэропорта, архитектор лондонского бюро Twelve Architects & Masterplanners Алекс Битус.

"Терминал спроектирован с учетом того, что он в будущем, возможно, будет расширяться", – поделился он.

Значительная часть оформления аэропорта при этом была отдана подсветке, добавил архитектор. На окружающей же территории заказчик пожелал видеть меньше зелени и сильнее замостить свободное пространство, рассказал Битус.

Команда Алекса Битуса из Twelve Architects & Masterplanners победила в международном конкурсе на проектирование нового ростовского аэропорта, который решили создать к ЧМ-18. В настоящее время аэропорт близится к окончанию строительства.

#Общество#Новости
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