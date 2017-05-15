Ростовский аэропорт Платов планируют в дальнейшем расширять

Posted 15 мая 2017, 12:49
Published 15 мая 2017, 12:49
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Терминал спроектирован с учетом того, что он в будущем, возможно, будет расширяться", – поделился он.
Значительная часть оформления аэропорта при этом была отдана подсветке, добавил архитектор. На окружающей же территории заказчик пожелал видеть меньше зелени и сильнее замостить свободное пространство, рассказал Битус.
Команда Алекса Битуса из Twelve Architects & Masterplanners победила в международном конкурсе на проектирование нового ростовского аэропорта, который решили создать к ЧМ-18. В настоящее время аэропорт близится к окончанию строительства.