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Posted 15 мая 2017, 15:33

Published 15 мая 2017, 15:33

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В 150 тыс обошлась ростовчанке "диагностика" у мошенников

15 мая 2017, 15:33
Жительница Ростова-на-Дону отдала 150 тысяч рублей телефонным мошенникам за установку диагноза, сообщил региональный орган Росздравнадзора.

"Женщина сдала кровь в одной из городских поликлиник, после чего ей позвонили по телефону и сообщили, что результат показал наличие тяжелого заболевания", - сказано в сообщении.

Мошенница, представившаяся завполиклиникой, предложила чудодейственное лекарство, для получения которого необходимо было предварительно оплатить 150 тысяч рублей.

Находясь в шоковом состоянии от услышанного, женщина, не задумываясь, перевела названную сумму, но лекарства так и не дождалась.

Отмечается, что материалы дела направили в прокуратуру.

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