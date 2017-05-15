В 150 тыс обошлась ростовчанке "диагностика" у мошенников

Posted 15 мая 2017, 15:33
Published 15 мая 2017, 15:33
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Женщина сдала кровь в одной из городских поликлиник, после чего ей позвонили по телефону и сообщили, что результат показал наличие тяжелого заболевания", - сказано в сообщении.
Мошенница, представившаяся завполиклиникой, предложила чудодейственное лекарство, для получения которого необходимо было предварительно оплатить 150 тысяч рублей.
Находясь в шоковом состоянии от услышанного, женщина, не задумываясь, перевела названную сумму, но лекарства так и не дождалась.
Отмечается, что материалы дела направили в прокуратуру.
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