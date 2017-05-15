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Posted 15 мая 2017, 14:57

Published 15 мая 2017, 14:57

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Вор-форточник до смерти забил табуреткой хозяина квартиры в Гуково

15 мая 2017, 14:57
В Гуково Ростовской области задержали мужчину, который во время кражи из квартиры убил хозяина домовладения, информирует в понедельник региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 28-летний фигурант пробрался в квартиру через форточку. Во время поиска ценных вещей его увидел 54-летний владелец жилища. В результате подозреваемый несколько раз ударил его табуретом по голове", - сказано в сообщении.

Пострадавший скончался. Фигурант забрал ценное имущество и скрылся.

По фактам разбоя и убийства завели уголовные дела. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Ранее задержанный попадался на краже.

По информации регионального УСКР, инцидент случился на улице Льва Толстого. Мужчина пробрался в квартиру пока хозяин спал. В результате последний проснулся.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей.

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