Вор-форточник до смерти забил табуреткой хозяина квартиры в Гуково

Posted 15 мая 2017, 14:57
Published 15 мая 2017, 14:57
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"По данным полиции, 28-летний фигурант пробрался в квартиру через форточку. Во время поиска ценных вещей его увидел 54-летний владелец жилища. В результате подозреваемый несколько раз ударил его табуретом по голове", - сказано в сообщении.
Пострадавший скончался. Фигурант забрал ценное имущество и скрылся.
По фактам разбоя и убийства завели уголовные дела. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
Ранее задержанный попадался на краже.
По информации регионального УСКР, инцидент случился на улице Льва Толстого. Мужчина пробрался в квартиру пока хозяин спал. В результате последний проснулся.
Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей.
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