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Врио главы Карелии встретился с заключенными Сегежской колонии

15 мая 2017, 20:54
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочего визита побывал в Сегежской колонии №7 УФСИН РФ. Он встретился с руководителем, персоналом и заключенными исправительного учреждения.

Парфенчиков предложил обучать осужденных новым профессиям, а также пообещал найти покупателей для продукции, производимой в стенах колонии.

Как пишут «Новые известия», Парфенчиков встретился не только с руководителем исправительного учреждения, но и с заключенными. Обитатели колонии рассказали врио главы Карелии об условиях содержания, а также спросили насчет своего настоящего и будущего трудоустройства.

Парфенчикову показали швейные мастерские и цеха по производству камня, в которых работают арестанты. Руководитель Карелии заявил, что вынесет на обсуждение на заседании правительства вопрос об обеспечении колонии заказами. Муниципалитеты республики могут заинтересоваться продукцией исправительного учреждения.

Также врио главы Карелии познакомился с личным составом колонии и узнал у надзирателей и охранников некоторые нюансы их работы. Парфенчиков оценил техническое обеспечение учреждения, в частности, системы видеонаблюдения и охраны.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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