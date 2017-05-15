Врио главы Карелии встретился с заключенными Сегежской колонии

Парфенчиков предложил обучать осужденных новым профессиям, а также пообещал найти покупателей для продукции, производимой в стенах колонии.
Как пишут «Новые известия», Парфенчиков встретился не только с руководителем исправительного учреждения, но и с заключенными. Обитатели колонии рассказали врио главы Карелии об условиях содержания, а также спросили насчет своего настоящего и будущего трудоустройства.
Парфенчикову показали швейные мастерские и цеха по производству камня, в которых работают арестанты. Руководитель Карелии заявил, что вынесет на обсуждение на заседании правительства вопрос об обеспечении колонии заказами. Муниципалитеты республики могут заинтересоваться продукцией исправительного учреждения.
Также врио главы Карелии познакомился с личным составом колонии и узнал у надзирателей и охранников некоторые нюансы их работы. Парфенчиков оценил техническое обеспечение учреждения, в частности, системы видеонаблюдения и охраны.