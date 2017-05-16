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Реставрация части усадьбы Шолохова в Ростовской области обойдется в 4,5 млн

16 мая 2017, 13:37
В станице Вешенской в Ростовской области планируется произвести реставрацию флигеля усадьбы, в которой проживал и работал известный русский писатель Михаил Шолохов, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Заказчиком реставрационных работ выступает администрация Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Здание было построено в середине прошлого века, оно было внесено в перечень объектов культурного наследия.

Потенциальному подрядчику предстоит произвести реставрацию флигеля, ремонт систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, инженерных систем электроосвещения.

Стоимость работ не должна превышать 4,5 миллиона рублей. Деньги выделены из федеральной казны. Завершить реставрацию подрядчику необходимо до 14 ноября текущего года.

Одно из требований, предъявляемых к подрядной организации, — опыт работы с аналогичными объектами, поскольку здание необходимо сохранить в историческом виде. Победитель должен будет предоставить гарантию сроком на пять лет.

Усадьба в станице Вешенской была построена взамен дома с мезонином, разрушенного во время Великой Отечественной войны, когда во время бомбежки погибла мать писателя Анастасия Даниловна. В настоящее время в доме-музее сохранены подлинные предметы обихода Михаила Шолохова.

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