Реставрация части усадьбы Шолохова в Ростовской области обойдется в 4,5 млн

Усадьба в станице Вешенской была построена взамен дома с мезонином, разрушенного во время Великой Отечественной войны, когда во время бомбежки погибла мать писателя Анастасия Даниловна. В настоящее время в доме-музее сохранены подлинные предметы обихода Михаила Шолохова.