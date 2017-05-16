Власти Ростовской области порекомендовали сироте с младенцем пожить в сарае

Девушка воспитывалась в Аксайском детдоме, за ней был закреплен дом ее матери, который давно пришел в негодность. В местной администрации в 2014 году дом сначала признали аварийным, затем данное решение было отменено. В доме, где нет ни окон, ни пола, а с крыши течет вода – вполне можно жить.