Власти Ростовской области порекомендовали сироте с младенцем пожить в сарае

Posted 16 мая 2017, 10:33
Published 16 мая 2017, 10:33
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Девушка воспитывалась в Аксайском детдоме, за ней был закреплен дом ее матери, который давно пришел в негодность. В местной администрации в 2014 году дом сначала признали аварийным, затем данное решение было отменено. В доме, где нет ни окон, ни пола, а с крыши течет вода – вполне можно жить.
Сейчас 26-летняя девушка воспитывает 6-месячного сына, живет молодая семья в недостроенном доме родителей супруга Татьяны. Шушпанова обратилась в администрацию Ростовской области с просьбой признать дом ее матери аварийным и поставить ее на очередь на получение жилья.
"Жилые помещения предоставляются лицам, не имеющим в собственности жилого помещения, включенным в список детей-сирот до 23 лет. В связи с тем, что ваш возраст превышает 23 года, вы можете в судебном порядке восстановить срок включения в список нуждающихся в предоставлении жилья", - говорится в официальном ответе Министерства строительства Ростовской области.
Девушка намерена обратиться в суд за восстановлением своих прав.
"Где только взять деньги на адвоката – не знаем. Но я буду добиваться своего положенного жилья", - говорит Шушпанова.