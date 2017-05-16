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Posted 16 мая 2017, 10:33

Published 16 мая 2017, 10:33

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Власти Ростовской области порекомендовали сироте с младенцем пожить в сарае

16 мая 2017, 10:33
Сироте из Аксайского района Ростовской области Татьяне Шушпановой Министерство строительства региона порекомендовало обратиться в суд за своими правами на нормальное жилье, а до тех пор ей придется жить в полуразрушенном доме матери, сообщила RostovGazeta Шушпанова.

Девушка воспитывалась в Аксайском детдоме, за ней был закреплен дом ее матери, который давно пришел в негодность. В местной администрации в 2014 году дом сначала признали аварийным, затем данное решение было отменено. В доме, где нет ни окон, ни пола, а с крыши течет вода – вполне можно жить.

Сейчас 26-летняя девушка воспитывает 6-месячного сына, живет молодая семья в недостроенном доме родителей супруга Татьяны. Шушпанова обратилась в администрацию Ростовской области с просьбой признать дом ее матери аварийным и поставить ее на очередь на получение жилья.

"Жилые помещения предоставляются лицам, не имеющим в собственности жилого помещения, включенным в список детей-сирот до 23 лет. В связи с тем, что ваш возраст превышает 23 года, вы можете в судебном порядке восстановить срок включения в список нуждающихся в предоставлении жилья", - говорится в официальном ответе Министерства строительства Ростовской области.

Девушка намерена обратиться в суд за восстановлением своих прав.

"Где только взять деньги на адвоката – не знаем. Но я буду добиваться своего положенного жилья", - говорит Шушпанова.

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