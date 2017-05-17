Дело завели на ростовчанку, которая скинула 4-летнюю дочь с лестницы

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении женщины за попытку убить своего ребенка, информирует региональное УСКР.

"Во вторник в поликлинике 30-летняя фигурантка бросила четырехлетнюю дочь с лестницы. Пострадавшая получила переломы костей черепа", - говорится в публикации. Дело завели по факту покушения на убийство. Максимальное наказание - пожизненное заключение. Ранее появились сведения, что такой поступок женщина совершила из-за того, что девочка начала плакать. Подозреваемая стояла в очереди к психиатру. р1