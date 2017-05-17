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Posted 17 мая 2017, 06:53

Published 17 мая 2017, 06:53

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Дело завели на ростовчанку, которая скинула 4-летнюю дочь с лестницы

17 мая 2017, 06:53
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении женщины за попытку убить своего ребенка, информирует региональное УСКР.

"Во вторник в поликлинике 30-летняя фигурантка бросила четырехлетнюю дочь с лестницы. Пострадавшая получила переломы костей черепа", - говорится в публикации.

Дело завели по факту покушения на убийство. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Ранее появились сведения, что такой поступок женщина совершила из-за того, что девочка начала плакать. Подозреваемая стояла в очереди к психиатру.

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