Дело завели на ростовчанку, которая скинула 4-летнюю дочь с лестницы

Posted 17 мая 2017, 06:53
Published 17 мая 2017, 06:53
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Во вторник в поликлинике 30-летняя фигурантка бросила четырехлетнюю дочь с лестницы. Пострадавшая получила переломы костей черепа", - говорится в публикации.
Дело завели по факту покушения на убийство. Максимальное наказание - пожизненное заключение.
Ранее появились сведения, что такой поступок женщина совершила из-за того, что девочка начала плакать. Подозреваемая стояла в очереди к психиатру.
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