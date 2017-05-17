Под Ростовом пьяный автоугонщик оказал сопротивление при задержании

Posted 17 мая 2017, 08:45
Published 17 мая 2017, 08:45
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"По данным полиции, 22-летний фигурант имел доступ к ключам от авто, однако разрешения на его управление у подозреваемого не было. В результате он в пьяном виде угнал машину. Мужчина оказал сопротивление во время задержания", - сказано в публикации.
По факту угона завели уголовное дело. Теперь задержанному грозит до пяти лет колонии. Также его привлекли к административной ответственности за пьяную езду.
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