В Ростове наладили выпуск установок по очистке воздуха водорослями

"В Европе покупают минимум 3 тысячи установки по очистке воздуха в год. Мы хотим занять небольшой процент, сейчас больше ориентированы на Польшу. В России это идея для людей, которые уже в теме и беспокоятся о своем здоровье", - считает Ермаченко. Он отметил, что десять разрабатываемых установок заказали россияне.