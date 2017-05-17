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В Ростове наладили выпуск установок по очистке воздуха водорослями

17 мая 2017, 09:32
В Ростове наладили выпуск установок по очистке воздуха водорослями, сейчас в производстве находятся десять устройств, об этом сообщил якорный резидент коворкинга Garaж Павел Ермаченко.

"Фотобиореактор состоит из колбы с микроводорослями хлореллы и фильтра с керамзитом для задержки пыли и вредных примесей", - сказал Ермаченко. Штаммы (чистая культура микроорганизмов), по словам биофизика, закупаются в Краснодаре, производство ведется в лаборатории коворкинга.

"В Европе покупают минимум 3 тысячи установки по очистке воздуха в год. Мы хотим занять небольшой процент, сейчас больше ориентированы на Польшу. В России это идея для людей, которые уже в теме и беспокоятся о своем здоровье", - считает Ермаченко. Он отметил, что десять разрабатываемых установок заказали россияне.

Ранее ученый разрабатывал масштабную очистную установку для всего города. "Анализ рынка показал, что надо ориентироваться на отдельного человека", - сказал Ермаченко. Разработка этой идеи велась с 2013 года.

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#Новости#Диана Юндина#Технологии
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