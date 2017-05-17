В Ростове наладили выпуск установок по очистке воздуха водорослями

"Фотобиореактор состоит из колбы с микроводорослями хлореллы и фильтра с керамзитом для задержки пыли и вредных примесей", - сказал Ермаченко. Штаммы (чистая культура микроорганизмов), по словам биофизика, закупаются в Краснодаре, производство ведется в лаборатории коворкинга.
"В Европе покупают минимум 3 тысячи установки по очистке воздуха в год. Мы хотим занять небольшой процент, сейчас больше ориентированы на Польшу. В России это идея для людей, которые уже в теме и беспокоятся о своем здоровье", - считает Ермаченко. Он отметил, что десять разрабатываемых установок заказали россияне.
Ранее ученый разрабатывал масштабную очистную установку для всего города. "Анализ рынка показал, что надо ориентироваться на отдельного человека", - сказал Ермаченко. Разработка этой идеи велась с 2013 года.