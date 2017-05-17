В Ростовских детсадах предлагают продлить отопительный сезон

"Погодные условия этого года показали, что после отключения отопления в зданиях города резко снизилась температура", – сообщила она.
В дошкольных и медицинских учреждениях температурный режим в этот период был ниже установленного санитарными нормами, отметила Кожухова.
"У нас и сегодня на улице 12 градусов. Поэтому есть предложение: можно ли в будущем при подготовке к отопительному сезону предусмотреть продление отопительных сроков в случае падения температурного режима в учреждениях", – предложила спикер.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ответил, что определенные решения будут приняты.