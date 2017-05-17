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В Ростовских детсадах предлагают продлить отопительный сезон

17 мая 2017, 17:46
Продлевать отопительный сезон в больницах и детских садах Ростова в случае холодной погоды предложила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова.

"Погодные условия этого года показали, что после отключения отопления в зданиях города резко снизилась температура", – сообщила она.

В дошкольных и медицинских учреждениях температурный режим в этот период был ниже установленного санитарными нормами, отметила Кожухова.

"У нас и сегодня на улице 12 градусов. Поэтому есть предложение: можно ли в будущем при подготовке к отопительному сезону предусмотреть продление отопительных сроков в случае падения температурного режима в учреждениях", – предложила спикер.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ответил, что определенные решения будут приняты.

А вы за или против продления отопительного сезона в дошкольных учреждениях?
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