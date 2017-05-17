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Жильцов дома, разрушенного взрывом, в Волгограде разместили в гостинице

17 мая 2017, 12:13
Жильцы пострадавшей от взрыва газа четырехэтажки в Волгограде были размещены в пункте временного размещения, сообщает МЧС.

Напомним, что в результате взрыва во вторник был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. В настоящее время имеется информация о трех погибших и 10 раненых, которые были доставлены в больницы города. Из сообщений в СМИ известно, что в среду утром разбор завалов был полностью завершен, работы не прекращались даже ночью. Спасатели демонтировали пять плит и перекрытий, а также несколько десятков кубометров строительных конструкций. С места происшествия было вывезено свыше 100 тонн строительного мусора.

Для эвакуированных с места взрыва жильцов были организованы два пункта временного размещения, где люди могли получить горячее питание воспользоваться детскими комнатами, получить медицинскую и психологическую помощь. В гостинице были размещены 14 пострадавших, остальные жильцы пожелали отправиться к знакомым и родственникам.

Известно также, что уже сегодня люди начнут получать материальную помощь. Деньги выделены из бюджета области. Кроме того, пострадавшим будет выделено временное жилье из маневренного фонда города.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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