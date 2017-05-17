Жильцов дома, разрушенного взрывом, в Волгограде разместили в гостинице

Напомним, что в результате взрыва во вторник был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. В настоящее время имеется информация о трех погибших и 10 раненых, которые были доставлены в больницы города. Из сообщений в СМИ известно, что в среду утром разбор завалов был полностью завершен, работы не прекращались даже ночью. Спасатели демонтировали пять плит и перекрытий, а также несколько десятков кубометров строительных конструкций. С места происшествия было вывезено свыше 100 тонн строительного мусора.