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Американские боксеры считают российские анализы на допинг нечестными

18 мая 2017, 09:37
Переговоры о матче-реванше волгодонца Дмитрия Кудряшова с американским боксером Оланреваджу Дуродолой были напряженными по причине того, что американцы считают российские анализы на допинг нечестными, рассказал вице-президент Федерации профессионального бокса ЮФО и СКФО Василий Костенко.

"Было несколько причин, почему переговоры о бое затянулись, одна из них – недоверие к допинг-контролю. Мы не хотим ехать в Россию, потому что у вас нечестно берут допинг, говорила американская сторона", – сообщил он.

По словам Костенко, другими причинами длительного нахождения боя на согласовании был выбор города для проведения боя и вопрос гонорара, запросы к которому команда Дуродолы постоянно повышала.

"Переговоры велись 4 месяца", – подытожил спикер.

После полученного в 2015 году нокаута волгодонский боксер Дмитрий Кудряшов вызвал на матч-реванш победившего его американца Оланреваджу Дуродолу. Соревнование пройдет 3 июня в Ростове.

Вы согласны с тем, что анализы на допинг в России не отличаются честностью?
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#Новости#Анастасия Жирнякова#Спорт#Опросы
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