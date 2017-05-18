Американские боксеры считают российские анализы на допинг нечестными

"Было несколько причин, почему переговоры о бое затянулись, одна из них – недоверие к допинг-контролю. Мы не хотим ехать в Россию, потому что у вас нечестно берут допинг, говорила американская сторона", – сообщил он.
По словам Костенко, другими причинами длительного нахождения боя на согласовании был выбор города для проведения боя и вопрос гонорара, запросы к которому команда Дуродолы постоянно повышала.
"Переговоры велись 4 месяца", – подытожил спикер.
После полученного в 2015 году нокаута волгодонский боксер Дмитрий Кудряшов вызвал на матч-реванш победившего его американца Оланреваджу Дуродолу. Соревнование пройдет 3 июня в Ростове.