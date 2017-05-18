Бывшие топ-менеджеры ФК "Ростов" пытаются получить от клуба долг в 100 млн

Из информации, опубликованной в СМИ, известно, что бывшие руководители футбольного клуба претендуют в общей сложности на 100 миллионов рублей. Так, покинувший в начале года пост заместителя генерального директора "Ростова" Юрий Дорофеев требует от бывшего работодателя выплаты заработной платы и компенсацию, а также восстановления в должности. Речь идет о сумме в размере 58,8 миллиона рублей. Еще один иск Юрия Дорофеева к "Ростову" касается возвращения предоставленного клубу займа 21,1 миллиона рублей.