Бывшие топ-менеджеры ФК "Ростов" пытаются получить от клуба долг в 100 млн

Из информации, опубликованной в СМИ, известно, что бывшие руководители футбольного клуба претендуют в общей сложности на 100 миллионов рублей. Так, покинувший в начале года пост заместителя генерального директора "Ростова" Юрий Дорофеев требует от бывшего работодателя выплаты заработной платы и компенсацию, а также восстановления в должности. Речь идет о сумме в размере 58,8 миллиона рублей. Еще один иск Юрия Дорофеева к "Ростову" касается возвращения предоставленного клубу займа 21,1 миллиона рублей.
Бывший спортивный директор клуба Александр Шикунов, уволенный в конце 2015 года, подал иск о выплате 40,7 миллиона рублей. Речь идет о долге по заработной плате и премиальных.
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