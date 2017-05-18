Лишать гражданства не голосовавших на выборах россиян предложили в Ростове

«Я, как радикал, лишал бы их гражданства. Не хотят ходить на выборы, пусть не ходят. Многие спорят с этим, говорят, что это не конституционно, но это мое личное мнение. Я считаю, что человек должен ходить на выборы», – говорит Орлов.