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Posted 18 мая 2017, 15:07

Published 18 мая 2017, 15:07

Modified 11 сентября 2022, 15:23

Updated 11 сентября 2022, 15:23

Лишать гражданства не голосовавших на выборах россиян предложили в Ростове

18 мая 2017, 15:07
Россиян, которые не пришли проголосовать на выборы, следует лишать гражданства, заявил региональный координатор движения «Голос» в Ростовской области Иван Орлов.

«Я, как радикал, лишал бы их гражданства. Не хотят ходить на выборы, пусть не ходят. Многие спорят с этим, говорят, что это не конституционно, но это мое личное мнение. Я считаю, что человек должен ходить на выборы», – говорит Орлов.

По его словам, это минимизирует возможность фальсификации на выборах. «Если человек пришел и использовал свою бюллетень, то это самое первое средство борьбы с любым искажением результатов выборов. За него уже будет невозможно проголосовать», – поясняет он.

Глава регионального избиркома Сергей Юсов полагает, что даже в тех странах, где за не голосование на выборах предусмотрена уголовная ответственность, не удается достичь 100% явки населения.

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#Политика#Новости
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