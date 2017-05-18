Лишать гражданства не голосовавших на выборах россиян предложили в Ростове

Posted 18 мая 2017, 15:07
Published 18 мая 2017, 15:07
Modified 11 сентября 2022, 15:23
Updated 11 сентября 2022, 15:23
«Я, как радикал, лишал бы их гражданства. Не хотят ходить на выборы, пусть не ходят. Многие спорят с этим, говорят, что это не конституционно, но это мое личное мнение. Я считаю, что человек должен ходить на выборы», – говорит Орлов.
По его словам, это минимизирует возможность фальсификации на выборах. «Если человек пришел и использовал свою бюллетень, то это самое первое средство борьбы с любым искажением результатов выборов. За него уже будет невозможно проголосовать», – поясняет он.
Глава регионального избиркома Сергей Юсов полагает, что даже в тех странах, где за не голосование на выборах предусмотрена уголовная ответственность, не удается достичь 100% явки населения.