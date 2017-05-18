Протоколы выборов в Ростовской области защитят QR-кодами

Дополнительные выборы в Законодательное собрание по двум округам в Ростовской области – Новошахтинскому округу №7 и Семикаракорскому округу №12 пройдут 21 мая после того, как два депутата сложили свои полномочия досрочно.
"Регион будет впервые апробировать пилотный проект Центризбиркома. На данных выборах будет применяться технология ускоренного ввода протоколов участковых комиссий с применением QR-кодов. Это дополнительный мощный механизм контроля и защиты достоверности итоговых протоколов", – отмечает Юсов.
По его словам, передача информации через QR-код не даст возможность переписать протокол по пути в территориальную комиссию. Ранее эта технология уже применялась на нескольких избирательных участках в РФ в тестовом режиме.
Юсов также отметил, что за объективностью процесса голосования будут следить в онлайн-режиме: на каждом избирательном участке будут установлены вэб-камеры.
"Ростовская область давно заслужила предельно честные выборы. Я говорю не шутя. Те, кто будет "химичить" с результатами, будут отвечать. Каждому человеку придется взять такую ответственность на себя", – говорит Юсов.