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Протоколы выборов в Ростовской области защитят QR-кодами

18 мая 2017, 18:07
Результаты предстоящих в Ростовской области выборов защитят от исправлений и ошибок с помощью QR-кодов, сообщил на круглом столе в четверг председатель региональной избирательной комиссии Сергей Юсов.

Дополнительные выборы в Законодательное собрание по двум округам в Ростовской области – Новошахтинскому округу №7 и Семикаракорскому округу №12 пройдут 21 мая после того, как два депутата сложили свои полномочия досрочно.

"Регион будет впервые апробировать пилотный проект Центризбиркома. На данных выборах будет применяться технология ускоренного ввода протоколов участковых комиссий с применением QR-кодов. Это дополнительный мощный механизм контроля и защиты достоверности итоговых протоколов", – отмечает Юсов.

По его словам, передача информации через QR-код не даст возможность переписать протокол по пути в территориальную комиссию. Ранее эта технология уже применялась на нескольких избирательных участках в РФ в тестовом режиме.

Юсов также отметил, что за объективностью процесса голосования будут следить в онлайн-режиме: на каждом избирательном участке будут установлены вэб-камеры.

"Ростовская область давно заслужила предельно честные выборы. Я говорю не шутя. Те, кто будет "химичить" с результатами, будут отвечать. Каждому человеку придется взять такую ответственность на себя", – говорит Юсов.

Сможет ли, на Ваш взгляд, QR-код защитить выборы от фальсификации?
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