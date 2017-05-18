Ростовские предприниматели не готовы использовать единую информсистему

Сейчас предприниматели могут пользоваться наряду с бумажной версий документов электронной, об этом сообщил председатель правления Ассоциации предприятий зообизнеса Южного федерального округа Михаил Тищенко. "Переход нормативной базы к электронной системе проходит три года", - сообщил начальника ветнадзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислава Шичанина.