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Posted 18 мая 2017, 08:39

Published 18 мая 2017, 08:39

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовские предприниматели не готовы использовать единую информсистему

18 мая 2017, 08:39
В Ростовской области о недостаточном покрытии территории сетью интернет заявили 90% территорий, об этом сообщил заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Виталий Носов.

В среду прошло расширенное заседание Комитета союза "Торгово-промышленная палата Ростовской области" по развитию малого и среднего предпринимательства. Один из обсуждаемых вопросов - изменение порядка ветеринарно-сопроводительных документов с января 2018 года. Предприниматели обязаны вести документацию в единой информационной системе с этого периода.

"Интеграция системы бухгалтерии происходит быстро. Единственная проблема - 90% территорий заявили о недостаточном покрытии сетью интернет", - сказал Носов.

Сейчас предприниматели могут пользоваться наряду с бумажной версий документов электронной, об этом сообщил председатель правления Ассоциации предприятий зообизнеса Южного федерального округа Михаил Тищенко. "Переход нормативной базы к электронной системе проходит три года", - сообщил начальника ветнадзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислава Шичанина.

По словам Носова, раньше бланк стоил 25-30 рублей, ведение электронной документации должно сократить растраты. Он добавил, что обучить человека работать в информационной системе "ВетИС" можно максимум за два часа.

#Экономика#Новости
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