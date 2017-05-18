Ростовские предприниматели не готовы использовать единую информсистему

Posted 18 мая 2017, 08:39
Published 18 мая 2017, 08:39
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В среду прошло расширенное заседание Комитета союза "Торгово-промышленная палата Ростовской области" по развитию малого и среднего предпринимательства. Один из обсуждаемых вопросов - изменение порядка ветеринарно-сопроводительных документов с января 2018 года. Предприниматели обязаны вести документацию в единой информационной системе с этого периода.
"Интеграция системы бухгалтерии происходит быстро. Единственная проблема - 90% территорий заявили о недостаточном покрытии сетью интернет", - сказал Носов.
Сейчас предприниматели могут пользоваться наряду с бумажной версий документов электронной, об этом сообщил председатель правления Ассоциации предприятий зообизнеса Южного федерального округа Михаил Тищенко. "Переход нормативной базы к электронной системе проходит три года", - сообщил начальника ветнадзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владислава Шичанина.
По словам Носова, раньше бланк стоил 25-30 рублей, ведение электронной документации должно сократить растраты. Он добавил, что обучить человека работать в информационной системе "ВетИС" можно максимум за два часа.