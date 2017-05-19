Эксперты назвали девять самых безопасных автомобилей последних лет

Напомним, что система краш-тестов Euro NCAP призвана определять стандарты безопасности на европейском авторынке. Надежность проверяемых машин определяют исходя из суммарного показателя безопасности для водителя и пассажиров. Система применяется с 2009 года. За 8 лет по этой системе определения качества в список безопасных и надежных машин вошли Honda Insight, BMW 5-Series, Chevrolet Aveo, Volvo V40, Qoros 3 Sedan, Mercedes-Benz V-Class, Volvo XC90, Toyota Prius.