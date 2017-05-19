Мордор может появиться на территории Норвегии

Местное издание предложило жителям самим выбрать название, в результате среди имен появились два шуточных варианта – Мордор и Гокк. Последнее означает место, расположенное так далеко, что до него практически невозможно добраться. Мордор, как известно поклонникам Толкина, пристанище самого злого мага в истории вымышленной страны.