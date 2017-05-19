rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2017, 10:45

Published 19 мая 2017, 10:45

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Мордор может появиться на территории Норвегии

19 мая 2017, 10:45
Среди названий, предложенных для названия нового региона на севере Норвегии, побеждает фантастический Мордор.

"Новые регион появился в результате объединения Финнмарка и Тронса", - сказано в публикации.

Местное издание предложило жителям самим выбрать название, в результате среди имен появились два шуточных варианта – Мордор и Гокк. Последнее означает место, расположенное так далеко, что до него практически невозможно добраться. Мордор, как известно поклонникам Толкина, пристанище самого злого мага в истории вымышленной страны.

Изначально Мордор проигрывал, но после вынесения голосования за пределы Норвегии начал набирать голоса. Отмечается, что хотя Мордор уже набрал 65% голосов, это голосование все ж неофициальное.

р3

Вы согласились бы жить в регионе с названием Мордор?
Материалы по теме
Оперу в память об авторе "Властелина колец" исполнят в московском метро
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Минприроды проверит состояние 20 рек и трех балок в Ростовской области
Сегодня, 12:31
«Я бы и новый город назвал»: в Ростове оценили идею назвать улицу именем Жириновского
Сегодня, 12:29
Суд запретил «Магниту» торговать сигаретами в Ростовской области
Сегодня, 11:49
Что будет с ценами на водку в Ростовской области
Сегодня, 11:45
Зоолог объяснил, почему в Ростовской области стали массово гибнуть зайцы
Сегодня, 11:39
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30