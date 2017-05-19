Мордор может появиться на территории Норвегии

Posted 19 мая 2017, 10:45
Published 19 мая 2017, 10:45
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
"Новые регион появился в результате объединения Финнмарка и Тронса", - сказано в публикации.
Местное издание предложило жителям самим выбрать название, в результате среди имен появились два шуточных варианта – Мордор и Гокк. Последнее означает место, расположенное так далеко, что до него практически невозможно добраться. Мордор, как известно поклонникам Толкина, пристанище самого злого мага в истории вымышленной страны.
Изначально Мордор проигрывал, но после вынесения голосования за пределы Норвегии начал набирать голоса. Отмечается, что хотя Мордор уже набрал 65% голосов, это голосование все ж неофициальное.
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