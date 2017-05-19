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Posted 19 мая 2017, 00:45

Published 19 мая 2017, 00:45

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Российский космический робот вылетит на МКС через 4 года

19 мая 2017, 00:45
Первый космический робот отечественного производства будет готов к использованию в 2021 году, эти сведения опубликовали "Известия".

"Первые версии разработки, испытания которых пройдут вне космического корабля, "Роскосмос" представит в 2019-м, - сказано в публикации.

По завершению тестирования опытных версий разработчики намереваются выпустить робота, который сможет работать в открытом космосе. Испытания этой версии пройдут на МКС.

Отмечается, что сейчас проект космического робота находится на этапе разработки документации.

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#Технологии#Новости
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