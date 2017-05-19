Российский космический робот вылетит на МКС через 4 года

Первый космический робот отечественного производства будет готов к использованию в 2021 году, эти сведения опубликовали "Известия".

"Первые версии разработки, испытания которых пройдут вне космического корабля, "Роскосмос" представит в 2019-м, - сказано в публикации. По завершению тестирования опытных версий разработчики намереваются выпустить робота, который сможет работать в открытом космосе. Испытания этой версии пройдут на МКС. Отмечается, что сейчас проект космического робота находится на этапе разработки документации. р3