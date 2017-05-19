Российский космический робот вылетит на МКС через 4 года

Posted 19 мая 2017, 00:45
Published 19 мая 2017, 00:45
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Первые версии разработки, испытания которых пройдут вне космического корабля, "Роскосмос" представит в 2019-м, - сказано в публикации.
По завершению тестирования опытных версий разработчики намереваются выпустить робота, который сможет работать в открытом космосе. Испытания этой версии пройдут на МКС.
Отмечается, что сейчас проект космического робота находится на этапе разработки документации.
р3