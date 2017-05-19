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Жители Ростова не почувствовали перебоев "МегаФона"

19 мая 2017, 16:54
Возникшие в пятницу проблемы с оператором "МегаФон" жителей Ростовской области не затронули, заявила RostovGazeta директор по связям с общественностью Кавказского филиала ПАО "МегаФон" Ольга Игошкина.

Сотрудники сотового оператора "МегаФон" сообщили о возникших перебоях днем в пятницу. Проблемы со связью наиболее остро почувствовали жители центральной части РФ. Представители компании рассказали, что на 30% снижена успешность дозвона.

"Из-за сетевой аварии в некоторых центральных регионах абоненты могут испытывать сложности со связью. На юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе связь работает без технических форс-мажоров, в обычном режиме", - сказала Игошкина.

Проблемы со связью компания обещает устранить в кратчайшие сроки.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Опросы
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