Жители Ростова не почувствовали перебоев "МегаФона"

Сотрудники сотового оператора "МегаФон" сообщили о возникших перебоях днем в пятницу. Проблемы со связью наиболее остро почувствовали жители центральной части РФ. Представители компании рассказали, что на 30% снижена успешность дозвона.
"Из-за сетевой аварии в некоторых центральных регионах абоненты могут испытывать сложности со связью. На юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе связь работает без технических форс-мажоров, в обычном режиме", - сказала Игошкина.
Проблемы со связью компания обещает устранить в кратчайшие сроки.