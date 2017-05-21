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Posted 21 мая 2017,, 12:45

Published 21 мая 2017,, 12:45

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Доменное имя gmail.ru‍ теперь принадлежит Google

21 мая 2017, 12:45
Крупнейшая интернет-корпорация Google выкупила у российской веб-студии доменное имя gmail.ru, пишут "Известия".

Тот факт, что данное доменное имя принадлежало не киберсквоттерам, а веб-студии из России под названием Сема.ру оказался удивительным для многих пользователей Сети. В настоящее время информация о том, что у домена изменился владелец подтверждается записью в базе данных сервиса Whois , с сегодняшнего дня gmail.ru, действительно принадлежит американской корпорации. Сумма сделки не разглашается, однако из некоторх источников известно, что речь идет о десяти тысячах долларов. Эксперты уверены, что стоимость домена можно было оценить в десять раз дороже.

Особенность домена gmail.ru в том, что он был зарегистрирован задолго до запуска одноименного почтового сервиса от Google, и, при этом, использовался по назначению. Это значит, что у американской компании не получилось бы присвоить доменное имя через суд.

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#Технологии#Новости#Опросы#Анна Петрова
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