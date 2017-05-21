Доменное имя gmail.ru‍ теперь принадлежит Google

Posted 21 мая 2017,, 12:45
Published 21 мая 2017,, 12:45
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Тот факт, что данное доменное имя принадлежало не киберсквоттерам, а веб-студии из России под названием Сема.ру оказался удивительным для многих пользователей Сети. В настоящее время информация о том, что у домена изменился владелец подтверждается записью в базе данных сервиса Whois , с сегодняшнего дня gmail.ru, действительно принадлежит американской корпорации. Сумма сделки не разглашается, однако из некоторх источников известно, что речь идет о десяти тысячах долларов. Эксперты уверены, что стоимость домена можно было оценить в десять раз дороже.
Особенность домена gmail.ru в том, что он был зарегистрирован задолго до запуска одноименного почтового сервиса от Google, и, при этом, использовался по назначению. Это значит, что у американской компании не получилось бы присвоить доменное имя через суд.
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