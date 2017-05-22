rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Болельщика ФК "Ростов" в Оренбурге пырнули ножом

22 мая 2017, 17:33
В Оренбурге был задержан мужчина, который ударил ножом жителя Ростова-на-Дону, информирует в понедельник управление МВД РФ по Оренбургской области.

"По информации полиции, 21-летний ростовчанин познакомился с двумя мужчинами, далее они распивали алкоголь. Его новые знакомые начали конфликтовать с прохожими. Ростовчанин вмешался и его ударили ножом", - говорится в публикации.

Задержанным является 41-летний местный житель. По факту случившегося завели уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

По данным СМИ, пострадавший является фанатом футбольного клуба "Ростов".

В воскресенье "Ростов" проиграл "Оренбургу" со счетом 2:0. Это был выездной матч для ростовского клуба.

р1

Вы любите футбол?
Материалы по теме
ФК "Ростов" не попал в Лигу ЕвропыМевля из ФК "Ростов" попал в больницу после игры с "Оренбургом"
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00