Болельщика ФК "Ростов" в Оренбурге пырнули ножом

"По информации полиции, 21-летний ростовчанин познакомился с двумя мужчинами, далее они распивали алкоголь. Его новые знакомые начали конфликтовать с прохожими. Ростовчанин вмешался и его ударили ножом", - говорится в публикации.
Задержанным является 41-летний местный житель. По факту случившегося завели уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
По данным СМИ, пострадавший является фанатом футбольного клуба "Ростов".
В воскресенье "Ростов" проиграл "Оренбургу" со счетом 2:0. Это был выездной матч для ростовского клуба.
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