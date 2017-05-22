Доходы начальника ГУ МВД по Ростовской области сократились на 13%

Заработок за минувший год заместителя начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Александра Щура составил 2,74 миллиона рублей, это на миллион рублей больше суммы его дохода за 2015 год. Автопарк начальника полиции состоит из Mitsubishi Pajero Sport и "УАЗ-22069". Также в долевой собственности Щура имеется квартира, а еще одна находится в пользовании. Доход жены начальника полиции в минувшем году составил лишь 268 тысяч рублей, из недвижимого имущества в ее в собственности имеется квартира и комната в коммуналке.