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Доходы начальника ГУ МВД по Ростовской области сократились на 13%

22 мая 2017, 17:53
Главный полицейский Ростовской области Андрей Ларионов заработал в минувшем году чуть более 1,97 миллиона рублей, говорится в документах о доходах на сайте ГУ МВД РФ.

При этом по сравнению с 2015 годом доходы начальника донского главка упали на 13,6%, или 311 тысяч рублей. В пользовании у Ларионова находится квартира, личного автомобиля нет.

Заработок за минувший год заместителя начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Александра Щура составил 2,74 миллиона рублей, это на миллион рублей больше суммы его дохода за 2015 год. Автопарк начальника полиции состоит из Mitsubishi Pajero Sport и "УАЗ-22069". Также в долевой собственности Щура имеется квартира, а еще одна находится в пользовании. Доход жены начальника полиции в минувшем году составил лишь 268 тысяч рублей, из недвижимого имущества в ее в собственности имеется квартира и комната в коммуналке.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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