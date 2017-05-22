Конфеты "Коровка" могут исчезнуть с прилавков магазинов

Хотя других конкурентов, таких как "Кубанская коровка", "Коровка из Кореновки", "Азовская коровка" и ряд других, "Красный Октябрь" тоже обвиняет в незаконном использовании слова "коровка" в названии. Между тем, на родине помадных конфет в Польше слово "krowka" не запатентовано, так как означает все кондитерские изделия данной категории.