Конфеты "Коровка" могут исчезнуть с прилавков магазинов

Гигант требует убрать слово из названия помадных конфет "Вольская коровка" фабрики "Вольский кондитер-2" в Саратовской области на том основании, что у "Красного Октября" имеются ранее запатентованные вафельные конфеты "Коровка".
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС) подтвердила различие между двумя кондитерскими изделиями, но несмотря на это, "Красный октябрь" намерен добиваться положительного решения.
Помадка Вольской фабрики выпускается уже 17-й год, при этом конфеты "Вольская коровка" - легко узнаваемый бренд на прилавках области и за ее пределами. Товарный знак, на котором изображена мультипликационная корова и написано название, компания зарегистрировала в 2014 году, отмечает издание "Новые Известия".
В марте прошлого года "Красный октябрь" подал в ФИПС заявление с требованием отменить регистрацию вольского изделия, но служба отказала из-за отсутствия сходства между конфетами двух фабрик. При этом конфеты с названием "Коровка" есть у "РотФронта", но к ним юристы "Красного Октября" претензий не имеют.
Хотя других конкурентов, таких как "Кубанская коровка", "Коровка из Кореновки", "Азовская коровка" и ряд других, "Красный Октябрь" тоже обвиняет в незаконном использовании слова "коровка" в названии. Между тем, на родине помадных конфет в Польше слово "krowka" не запатентовано, так как означает все кондитерские изделия данной категории.
Суд вынес решение в пользу холдинга "Объединенные кондитеры", в который входит "Красный Октябрь". Отмечается, что такое решение беспрецедентное по той причине, что никогда ранее российское судопроизводство не выносило положительных решений о запрете использования товарного знака при отсутствии совпадений в составе и внешнем виде двух изделий.
"Вольский кондитер-2" подал кассационную жалобу, заседание по которой назначили на 22 мая. Отмечается, что если суд не поддержит вольскую фабрику, то создаст прецедент, который позволит "Красному октябрю" добиться положительных решений и по остальным искам.