Бердыев стал лучшим тренером сезона по версии ростовских бизнесменов

Posted 23 мая 2017, 14:46
Published 23 мая 2017, 14:46
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Кубок тренеру вручили на торжественном мероприятии в честь окончания сезона", - сказано в сообщении.
Кроме Бердыева различные награды получили футболисты. Представители региональных предприятий наградили победителей в номинациях Джентльмен сезона, Лучший игрок по версии болельщиков, Самый красивый гол и других.
Напомним, по итогам сезона, шестеро из ростовчан вошли в список лучших игроков РФПЛ.
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