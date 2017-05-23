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Posted 23 мая 2017, 14:46

Published 23 мая 2017, 14:46

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Бердыев стал лучшим тренером сезона по версии ростовских бизнесменов

23 мая 2017, 14:46
Курбан Бердыев, тренирующий футбольный клуб "Ростов", стал лучшим тренером сезона по версии региональных бизнесменов, сообщается на сайте донской команды.

"Кубок тренеру вручили на торжественном мероприятии в честь окончания сезона", - сказано в сообщении.

Кроме Бердыева различные награды получили футболисты. Представители региональных предприятий наградили победителей в номинациях Джентльмен сезона, Лучший игрок по версии болельщиков, Самый красивый гол и других.

Напомним, по итогам сезона, шестеро из ростовчан вошли в список лучших игроков РФПЛ.

р3

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