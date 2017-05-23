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Депутат в Ростове второй раз пытается обжаловать штраф за митинг

23 мая 2017, 14:42
Депутат заксобрания Ростовской области Евгений Бессонов подал жалобу в областной суд на решение Пролетарского районного суда о правомерности выплаты штрафа за нарушения на митинге, рассказал RostovGazeta Бессонов.

Депутат Бессонов во время митинга 7 ноября передал микрофон негодующим шахтерам. Как посчитали судьи, данный поступок нарушил регламент митинга. Народного избранника оштрафовали, с его банковской карты 3 марта сняли 10 тысяч рублей, не предупредив его. В конце апреля в Пролетарском районном суде вынесли решение о правомерности выплаты штрафа за нарушения на митинге в отношении Бессонова. Депутат пытался обжаловать дело, однако суд оставил решение в силе.

"На днях я обратился в Ростовский областной суд с апелляционной жалобой. Пока дата рассмотрения дела не назначена. Я намерен добиваться правды, так как не считаю себя виновным", - говорит Бессонов.

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