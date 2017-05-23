Депутат в Ростове второй раз пытается обжаловать штраф за митинг

Депутат Бессонов во время митинга 7 ноября передал микрофон негодующим шахтерам. Как посчитали судьи, данный поступок нарушил регламент митинга. Народного избранника оштрафовали, с его банковской карты 3 марта сняли 10 тысяч рублей, не предупредив его. В конце апреля в Пролетарском районном суде вынесли решение о правомерности выплаты штрафа за нарушения на митинге в отношении Бессонова. Депутат пытался обжаловать дело, однако суд оставил решение в силе.